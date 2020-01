Mercato Inter - Trovato l'accordo tra il giocatore e il club. Affare sbloccato

Gabigol sembrerebbe aver raggiunto un accordo col Flamengo: dopo giorni in cui la trattativa sembrava essere in fase di stallo l'attaccante carioca ha trovato l'intesa col club rubro-negro fino al 2024.



Per lui un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione, con l'Inter che si sfrega le mani preparandosi ad incassare un potenziale tesoretto da reinvestire sulle operazioni in entrata.



Flamengo e Inter si erano accordati per una cifra vicina ai 18 milioni, ma ora il club targato Suning conta di strappare un introito migliore. L'affare si sblocca, adesso palla alle due dirigenze per limare gli ultimi dettagli. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.