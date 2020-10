Mercato Inter, trovato l'accordo per la risoluzione di Asamoah

Novità in uscita per l'Inter. Dopo gli incontri di oggi, è stato risolto il contratto di Kwadwo Asamoah. Il giocatore era legato da un contratto fino al giugno del 2021 con l'Inter. Adesso il calciatore potrà accordarsi con la società che gli proporrà il progetto migliore (la Sampdoria è in pole).

Dopo essere arrivato a parametro zero, Asamoah lascia l'Inter. Un'annata difficile per lui che manca dai campi da gioco da quasi un anno. Per l'Inter si avrà un risparmio sull'ingaggio di quest'anno.