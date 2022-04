Mercato Inter, tre offerte per Dybala ma l’argentino prende tempo: il motivo

Mercato Inter, continuano le voci che vogliono Paulo Dybala in nerazzurro a partire dalla prossima stagione.

L'argentino lascerà la Juventus a parametro zero a giugno con la società bianconera che ha già comunicato la volontà di non proseguire insieme. Il suo agente sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione ed avrebbe già avviato i contatti con alcuni club. Secondo quanto riportato da Sportitalia, al momento sarebbero arrivate tre proposte per La Joya, da Inghilterra e Spagna. Il giocatore, rivela l’emittente, le avrebbe messe momentaneamente in stand-by in quanto sarebbe in attesa di un’offerta dell’Inter.

I nerazzurri avrebbero già avuto un primo contatto con l’agente per capire gli eventuali costi dell’operazione ma non avrebbero ancora formalizzato un’offerta. Beppe Marotta starebbe valutando se affondare il colpo o meno, mentre l’argentino sarebbe intrigato dalla possibilità di andare in nerazzurro. Prima di affondare il colpo l’Inter dovrà necessariamente cedere qualcuno in attacco. Il principale candidato all’addio resta Alexis Sanchez. L’eventuale cessione del cileno permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare sul suo pesante ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Attenzione anche alla situazione di Lautaro Martinez, che nonostante il recente rinnovo, potrebbe andare via di fronte ad un’offerta di almeno 80 milioni di euro.