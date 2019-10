Mercato Inter, tre nomi forti per l'attacco. Uno è clamoroso

L'Inter è caccia di un centrocampista per gennaio ma non solo. Le ultime settimane hanno lasciato intendere che c'è bisogno di un attaccante. E stando a quanto riportato dal giorno marotta starebbe vagliando circa 12 nomi, con tre che hanno un particolare rilievo.

Si tratta di Mandzukic, che è in uscita dalla Juventus, anche se, secondo il quotidiano sopra citato, potrebbe finire al Mancheste United, dove potrebbe rincongiungersi con Allegri, uno dei tecnici che lo ha valorizzato di più.

Il secondo nome è quello di Giroud, che reclama spazio per mettersi in mostra in vista dell'europeo.

Infine, e quest sarebbe l'ipotesi più clamorosa, c'è Zlatan Ibrahimovic che continuerebbe a mandare messaggio al club per cercare di cnvincerlo ad ingaggiarlo.