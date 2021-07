Mercato Inter, tre centrocampisti possono partire per far cassa

L'Inter, in questa fase del calciomercato, sta provando a sfoltire la rosa per poi ricavare un tesoretto da reinvestire per gli acquisti. Proprio in questa ottica si devono leggere le risoluzioni contrattuali di Joao Mario - già ufficiale - e quella del centrocampista belga Radja Nainggolan - per cui ancora si tratta. Ma non solo loro sono inseriti nella lista partenti.

Secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, infatti, c'è un altro centrocampista che potrebbe lasciare la squadra nerazzurra dopo aver vinto lo scudetto la scorsa stagione, si tratta di Roberto Gagliardini. I dirigenti nerazzurri, infatti, dopo aver ceduto Hakimi, vorrebbero arrivare presto alla quota di 80 milioni di euro per le cessioni e per questo il centrocampista ex Atalanta può essere sacrificato.

Supposizioni e ricerca di soldi freschi da reinvestire. Al momento tutto va preso con le molle, ma la dirigenza nerazzurra non è affatto in una fase di stasi e proverà in ogni modo a consegnare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva anche nella prossima stagione.