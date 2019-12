Mercato Inter, trattativa in dirittura d'arrivo. Stabilita la cifra

Gabriel Barbosa è uno dei nomi caldi in casa Inter per quanto riguarda il mercato in uscita: l'attaccante non rientra più nei piani dei nerazzurri, col Flamengo che starebbe aumentando il pressing per acquistarlo a titolo definitivo.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito brasiliano "Terra" il centravanti carioca potrebbe continuare la sua parentesi col club rubio-negro, con la cifra che sarebbe già stata stabilita.



Il patron Braz dovrebbe versare nelle casse del club targato Suning 16 milioni anziché i 22 chiesti qualche giorno fa. In programma anche un incontro tra le due dirigenze per definire gli ultimi dettagli legati all'affare.