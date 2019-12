Mercato Inter, trapela massima fiducia su Vidal. C'è la data per la chiusura

L'Inter ha la massima fiducia di concludere l'affare Vidal nella sessione di gennaio. Il cileno è il desiderio di mercato numero uno di Antonio Conte, anche se al momento permane distanza tra la valutazione dei nerazzurri e quella del Barcellona.

Il giocatore ha fatto il massimo. Prima ha abbandonato la rifinitura in vista del Clasico, poi ha rilasciato importanti dichiarazioni dal Cile, ed infine la causa al club. I blaugrana dal canto loro fanno sapere che il centrocampista per Valverde è intoccabile, ma comunque ne fanno una valutazione da 20 milioni di euro.

L'Inter è ferma a 12, anche se sembra disposta a salire a 15, anche se con la formula del diritto di riscatto (non obbligo). Marotta non sta lavorando su altre piste, a dimostrazione della determinazione di portare Vidal a Milano. L'affondo potrebbe esserci dopo la supercoppa di Spagna (finale programmata per il 12 gennaio).

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.