Mercato Inter: tra obiettivi, arrivi e cessioni. Il riassunto della giornata

Si conclude questa giornata di mercato in casa Inter. Tra nuovi arrivi e trattative ancora in corso i nerazzurri tracciano il percorso per questa seconda metà di stagione. Eriksen, Moses, Young e Giroud sono i nomi che ruotano attorno al club targato Suning per quanto concerne il mercato in entrata, in uscita Lazaro (quest'ultimo conteso da due club europei) Politano e anche Gabigol. Ecco il riepilogo di questo mercoledì.



ERIKSEN - Christian Eriksen è l'obiettivo primario di Marotta e Ausilio. Il centrocampista danese ha da tempo raggiunto un accordo con l'Inter, anche se per il via libera del Tottenham c'è ancora distanza. Il club londinese non fa sconti e chiede 20 milioni di euro (secondo quanto riferito stamattina dalla "Gazzetta dello Sport"). I nerazzurri hanno messo sul piatto (per ora) 15 milioni anche se l'offerta della dirigenza interista sembrerebbe poter subire un rialzo nei prossimi giorni per poi far approdare definitivamente il playmaker degli spurs sotto i riflettori di San Siro. Il giocatore stasera è entrato in campo contro il Norwich, ma non dal primo minuto bensì dalla panchina. Il rapporto ai ferri corti con il club allenato da Mourinho e ormai evidente. Possibile un'accelerata nei prossimi giorni per definire un affare già impostato.



MOSES - Il giocatore è arrivato ieri a Milano: visite mediche ok e firma sul contratto che prevede un ingaggio da 2,5 milioni per tre anni. Ostacolo però legato allo scambio di documenti quello legato all'ufficialità da parte dell'Inter. Il Fenerbahce, secondo "Sky Sport", aspetta il via libera da parte del Chelsea che poi dovrebbe girare il cartellino del laterale ai nerazzurri. La formula è già definita: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.



YOUNG - Il laterale sinistro è già un giocatore dell'Inter e oggi si è presentato ai suoi nuovi compagni. Dopo aver superato l'iter burocratico (visite e firma) il giocatore si è anche presentato ai canali ufficiali dell'Inter (Inter Tv) dichiarando di essere molto felice per l'inizio di questa nuova avventura e spendendo parole anche per la leggenda Paul Ince.



GIROUD - La trattativa si complica e l'imminente passaggio di Politano al Napoli potrebbe di fatto riaprire un'altra pista: quella che porta a Llorente. L'arrivo dello spagnolo a Milano chiuderebbe di fatto le porte a un ipotetico approdo del centravanti transalpino in nerazzurro.



GABIGOL - Secondo quanto riportato nella giornata odierna da Uol Esporte, ci sarebbe solo da limare il dettaglio legato alla cifra del trasferimento di Gabigol al Flamengo. L'Inter chiede una cifra superiore ai 20 milioni in modo tale da far cassa e reinvestire su Eriksen. Percentuale di rivendita scesa al 5%



LAZARO - Dopo la parentesi in Bundesliga con l'Hertha, il giocatore sembrerebbe aver dato la sua preferenza al Lipsia. Defilato al momento il Newcastle, a riportarlo è il tabloid inglese Daily Star.