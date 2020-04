Mercato Inter, tra l'allontanarsi di Giroud e la possibile sorpresa Sanchez

Con il campionato ancora inevitabilmente in stand-by, l'unica cosa che non si ferma per quanto concerne il calcio è il mercato. Sotto questo punto di vista, l'Inter lavora incessantemente per non farsi trovare impreparata e anticipare magari le eventuali concorrenti.

Il reparto in cui bisognerà lavorare maggiormente in Via della Liberazione è probabilmente l'attacco. Con il Chelsea che ha esercitato l'opzione per il rinnovo di Olivier Giroud fino al 30 giugno 2021, ora i nerazzurri virano sempre più in direzione Dries Mertens e Pierre-Emerick Aubameyang.

Inoltre, considerando che il Manchester United non sembra disposto a riaccogliere Alexis Sanchez, a cifre contenute i nerazzurri potrebbero anche riconfermare il cileno che negli ultimi giorni è stato visto come principale partente. Lo riferisce la redazione di Sportmediaset.