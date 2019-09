Mercato Inter, torna sul taccuino di Marotta un giocatore dello United

Matic torna di moda nei pressi della sede nerazzurra. Il giocatore del Manchester United (cercato dal Milan durante la scorsa estate) è un pallino di Beppe Marotta in vista del prossimo mercato, con l'Inter che studia la giusta formula per strapparlo ai Red Devils.



Secondo quanto riferito da "Calciomercato.com" il centrocampista non avrebbe intenzione di rinnovare con il congiunto dell'Old Trafford, e la Beneamata starebbe pensando ad un'offensiva in vista della prossima finestra di trasferimenti. Ipotesi concreta il passaggio del serbo a Milano a parametro zero.



Matic è un titolare inamovibile, ma di fronte alle sirene italiane l'allenatore Ole Solskjaer potrebbe cambiare decisamente idea lasciando andare il serbo.