Mercato Inter, torna nel mirino un giocatore del Chelsea: le novità

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 22/01/2023

Mercato Inter; novità in difesa. La difesa in questo momento sembra il reparto dal futuro più incerto di tutta la rosa dell’Inter. In questo momento tanti difensori nerazzurri hanno il futuro in bilico a Milano. A partire da Skriniar, sempre più indirizzato ad accettare le offerte del PSG e a lasciare i nerazzurri dopo diversi anni.

Al momento la stessa sorte potrebbe toccare a De Vrij e Acerbi, come scritto in precedenza, i discorsi per i loro rinnovi contrattuali si sono complicati. Entrambi potrebbe lasciare a fine anno. L’olandese vorrebbe provare un’esperienza in Premier League mentre le richieste economiche del riscatto di Acerbi sarebbero troppo elevate.

Mercato Inter, torna il nome di Chalobah: le ultimissime

Tra i tanti nomi circolati nelle ultime ore torna in auge quello del difensore inglese del Chelsea Trevoh Chalobah. Il gigante inglese la scorsa estate piaceva parecchio alla dirigenza e all’allenatore ed ora con il possibile addio di Skriniar addirittura a gennaio, potrebbe essere il momento giusto. Al Chelsea è arrivato Badiashile e tra Fofana, Koulibaly e Thiago Silva, lo spazio per Chalobah sembra non esserci.

Per questo i blues potrebbero ragionare su una cessione in prestito del gigante inglese che andrebbe a rinforzare i nerazzurri. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti Chalobah potrebbe essere la vera alternativa immediata a Skriniar. Mentre altri nomi come Scalvini, Smalling, Schuurs e Djalò sarebbero più complicati. La società continua a tenere d’occhio tutte le piste possibile ma ovviamente dipenderà tutto da Milan Skriniar, sempre più destinato a lasciare l’Inter.