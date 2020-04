Mercato Inter, Tonali ora ha un prezzo preciso: la concorrenza però è forte

Estimatori sempre più in crescendo per quanto concerne il profilo di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, che questa stagione ha fatto il proprio esordio nella massimo competizione italiana, è finito praticamente sul taccuino di tutte le big di Serie A.

Oltre all'Inter infatti, per il classe 2000 si registra l'interesse anche di Milan, Juventus e Napoli. Tonali dunque, in virtù anche della possibile retrocessione in Serie B del suo Brescia, ha l'opportunità di scegliere il proprio destino.

Il patron del club lombardo Massimo Cellino è stato chiaro però: per il giocatore occorre un bonifico non inferiore a 40 milioni di euro. A riferirlo è stata la redazione di Sportmediaset.