Mercato Inter, TMW:" Una tedesca su Christian Eriksen"

E' già tempo di mercato in casa Inter. La società nerazzurra sta iniziando a pianificare, per quanto possibile, le strategie in vista del mercato di gennaio, per regalare ad Antonio Conte quegli elementi che possano far fare il salto di qualità alla squadra.

Ovviamente, prima di poter fare acquisti, l'Inter deve cedere ed il primo nome nella lista delle uscite, soprattutto dopo le parole di ieri di Marotta, è quello di Christian Eriksen.

Secondo quanto risulta alla redazione di TMW, il danese, dopo i primi approcci nello scorso mercato estivo, sarebbe nuovamente nel mirino del Borussia Dortmund, che, conscio della situazione, potrebbe sferzare nuove proposte alla società di viale della Liberazione.