Mercato Inter, Thuram a gennaio? Parla il tecnico del Moenchengladbach

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 14/01/2023

Mercato Inter entrato nel vivo. I nerazzurri vogliono rinforzarsi ulteriormente soprattutto dopo la stagione altalenante. Gli uomini di Simone Inzaghi in questa prima parte di campionato hanno dimostrato di essere incostanti. Basti pensare alle ultime due partite dove si è passato dalla vittoria contro il Napoli al pareggio contro il Monza.

Inzaghi deve trovare nuove certezze e soprattutto ha bisogno di una rosa profonda che gli permetta di avere ricambi a livello dei titolari. Soprattutto in attacco, servirà fare qualcosa di più. Lukaku nonostante sia il pezzo da 90 dell’ultimo mercato è stato troppo spesso fuori a causa di problemi fisici, così come Correa che non si è mai dimostrato affidabile fisicamente.

Mercato Inter, novità dalla Germania: le parole su Thuram

L’attacco dell’Inter ha bisogno di un nuovo rinforzo capace di garantire presenze e gol, cosa che è mancata quest’anno con Lukaku e Correa sempre ai box chiamando Dzeko (novità sul rinnovo) e Lautaro agli straordinari. Per questo da tempo, il nome in cima alla lista è quello di Marcus Thuram. L’attaccante classe 97 del Borussia Moenchengladbach lo scorso anno è stato molto vicino a vestire la maglia dell’Inter, per poi restare in Germania a causa di un infortunio pesante.

Ora le cose sono cambiate. Il suo contratto va in scadenza a fine stagione e dunque può liberarsi a parametro zero. Sembrava pronto a lasciare il Borussia già a gennaio ma le parole arrivate dal tecnico dei bianconeri smentisce tutto: “Non penso che Marcus sia particolarmente attratto da un club in particolare. Non si può escludere nulla nel mondo del calcio, ma di una cosa sono certo: giocherà una grande seconda parte di stagione con la nostra maglia”. Insomma, Thuram sceglierà il suo futuro a giugno, l’Inter aspetta.