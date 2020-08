Mercato Inter, Thomas Partey l’alternativa a Kante. L’Atletico può cederlo

I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo fisico a centrocampo. I nomi in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte sarebbero sempre quelli di N’Golo Kante del Chelsea e Arturo Vidal del Barcellona, ma la dirigenza nerazzurra starebbe valutando anche le alternative. Una delle principali alternative sarebbe Thomas Partey dell’Atletico Madrid, classe '93 da tempo nel radar di Piero Ausilio.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il ghanese non sarebbe considerato incedibile e potrebbe essere ceduto durante la prossima sessione di mercato. Il centrocampista è in scadenza di contratto nel 2023 e avrebbe richiesto ai colchoneros un sostanziale aumento dell’ingaggio. L’Atletico a causa dei limiti imposti dalla Liga e le difficoltà economiche scaturite dalla pandemia, non sembrerebbero disposti ad accontentare le sue richieste.

I nerazzurri starebbero monitorando con attenzione la situazione e nel caso in cui non dovessero riuscire ad acquistare Kante o Vidal, sarebbero pronti a tentare l’assalto. Il ghanese ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di abbassare le richieste di almeno una decina di milioni di euro.