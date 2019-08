(Mercato Inter) The Sun: per Sanchez l’Inter ha un alleato formidabile

Il sito della testata inglese The Sun riporta la notizia che da giorni Romelu Lukaku starebbe bombardando Alexis Sanchez di messaggi per convincerlo di trasferirsi in nerazzurro. L’attaccante belga, arrivato da pochi giorni proprio dai Red Devils, starebbe dunque supportando in qualche modo il lavoro dello staff di mercato nerazzurro tramite il suo rapporto di grande amicizia con “il nino maravilla”.

Anche secondo il Daily Mail Lukaku starebbe lavorando ai fianchi Sanchez quotidianamente, inviandogli messaggi per fargli presente che “Milano è un posto molto più bello in cui vivere rispetto a Manchester”.

Lukaku sarebbe felicissimo di ricomporre in Italia la coppia con l’attaccante cileno che in Premier non ha avuto in verità grandi fortune ma che indubbiamente per potenza e tasso tecnico potrebbe offrire ad Antonio Conte un’arma formidabile qualora riuscisse a riportare i due giocatori al 100% delle loro possibilità.