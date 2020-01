Mercato Inter - Tesoretto da alcune cessioni, stabilite le cifre del via libera

Beppe Marotta ha un tesoretto di 150 mln. Arriverebbe dalle cessioni dei giocatori che quest’anno ha ceduto in prestito come Icardi, Perisic e Joao Mario. Ma su questo fronte ci sarebbero anche le ipotetiche cifre ricavabili dalle cessioni di Gabigol, Politano, Nainggolan e Dalbert. Tutti loro non rientrano nei piani dell'Inter.

A gennaio in uscita ci sono Gabigol e Politano e dalla vendita dei due attaccanti l’Inter spere di ricevere almeno 50 milioni. 20 dalla cessione del centravanti carioca e 30 dall'esterno ex Sassuolo.

Su quest'ultimo tanti club: Roma, Napoli e Atalanta con i partenopei che potrebbero inserire nell'affare il cartellino di Llorente per addolcire l'accordo. A riportarlo è Tuttosport.