Mercato Inter, tesoretto da 265 milioni, altro che ridimensionamento

MERCATO INTER - Se da un lato il club di Via della Liberazione si è visto costretto a dover prendere delle decisioni dolorose (vedi le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi a Chelsea e PSG), dall'altro si coccola chi è rimasto e farà da colonna portante anche per la stagione 2021/2022. Dal portale di Transfermarkt intanto, si apprende la "top 10" dei calciatori più costosi che attualmente militano in Serie A.

Al decimo e al nono posto in ex aequo abbiamo Victor Osimhen e Piotr Zielinski, entrambi di proprietà del Napoli ed entrambi valutati 50 milioni di euro. All'ottavo posto vi è Franck Kessie con i suoi 55 milioni di euro, mentre al settimo, sesto e quinto posto ci sono i nerazzurri Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella valutati 60 milioni di euro con l'ex Cagliari che "vanta" una valutazione superiore di 5 milioni di euro.

Al quarto posto e al terzo in parità vi sono Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Federico Chiesa della Juventus, tutti e due valutati 70 milioni di euro. Infine, alle spalle del capolista Lautaro Martinez (il cui valore è pari ad 80 milioni di euro), si trova Matthjis De Ligt della Juventus con i suoi 75 milioni di euro di valutazione.

Insomma, nonostante la Serie A in questa sessione di mercato abbia perso Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Rodrigo De Paul e Cristiano Ronaldo, qualcuno che potrebbe far gola ai top club europei evidentemente ancora c'è. Dal canto suo, l'Inter si tiene stretta il 40% della classifica stilata in precedenza.