Mercato Inter, 'terremoto' nelle ultime ore: Marotta spiazza tutti.

Si può riassumere così la notizia rilanciata da Espn. L'amministratore delegato dell'Inter avrebbe infatti messo gli occhi su Juan Alvarez, stella del River Plate. In questa stagione, Alvarez ha già messo a segno 11 reti e 6 assist in 14 presenze. Non solo. Il talento ha già collezionato anche quattro presenze con la maglia dell'Argentina. Alvarez ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022. Impossibile dunque un suo addio a parametro zero. Espen sottolinea però come il River Plate sta cercando di convincere Alvarez e il suo agente a prolungare il contratto. Non solo. Vorrebbe alzare anche la clausola risolutoria da 25 a 30 milioni di euro. L'unico scoglio sarà allora la volontà del giocatore. L’Inter e Marotta però sono già in agguato e preparano le eventuali mosse per portarlo in nerazzurro.

Attenzione, però. Il nome di Alvarez non è l'unico sul taccuino di Marotta. Come InterDipendenza vi sta raccontando dallo scorso 27 settembre - qui trovate l'esclusiva di Candido Baldini - un obiettivo per il mercato di gennaio è Gonzalo Villar. Il centrocampista della Roma è fuori dalle prime scelte di Josè Mourinho. Non solo. Ci sarebbe stato, come sempre InterDipendenza vi ha raccontanto in esclusiva, un contatto fra Villar e il tecnico Simone Inzghi per capire la disponibilità del giocatore a trasferirsi a Milano: qui potete leggere il pezzo di Candido Baldini. E poi: c'è il nome di Giacomo Raspadori. Ieri, sabato 30 ottobre, la Gazzetta dello Sport ha rilanciato il piano di Marotta per cercare di strapparlo, il prima possibile, al Sassuolo. Ecco il nostro approfondimento.