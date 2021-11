Mercato Inter, 'terremoto' Belotti: il giocatore spiazza tutti

Mercato Inter: Andrea Belotti ha scelto la propria meta preferita.

Il centravanti del Torino, come sappiamo già da tempo, non rinnoverà il proprio contratto con la società granata vista la scadenza al 30 giugno del 2022. Un'occasione grande che ingolosisce tantissime società, tra cui l'Inter che già questa estate, prima di sferrare l'attacco definito a Joaquin Correa, aveva pensato al Gallo per poter sostituire i gol di Romelu Lukaku trasferitosi al Chelsea. Ma ecco che, come confermato ieri dallo stesso Belotti, le prossime saranno settimane importantissime e decisive per il suo futuro che, a quanto pare, avrebbe già una destinazione preferita.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, l'attaccante della Nazionale, è ambito da altre squadre oltre all'Inter, ovvero l'Arsenal e il Milan e proprio la squadra rossonera sarebbe la meta prediletta dal giocatore che, in passato, sarebbe potuto passare già al Milan, che poi virò su Kalinic, e non ha mai negato la propria fede milanista. Ecco perchè la coppia Maldini e Massara parte con un piede avanti rispetto a tutti gli altri e sarebbe un grandissimo colpo visto che non necessita di spese di cartellino e visto che sarebbe il sostituto ideale di Zlatan Ibrahimovic a cui scade il contratto e che giocherà per l'ultima stagione a Milano.

L'Inter, dal canto suo, ha in mente di acquistare un attaccante, che sia Belotti o meno, e già da viale della Liberazione, ci sono i primi nomi cerchiati in rosso. Infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno due nomi ben focalizzati, il primo è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, per cui i buoni rapporti con Giovanni Carnevali potrebbero avvantaggiare la trattativa - leggi qui le ultime sul giovane attaccante neroverde -, la seconda è, invece, la strada che porta a Marcus Thuram, anch'egli trattato questa estate, ma poi non se ne fece nulla a causa dell'infortunio che lo ha tenuto fuori fino allo scorso turno di campionato in Bundesliga - leggi qui le novità su questo interessamento.