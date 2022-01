Mercato Inter, tempo di rinnovi per i big della difesa

Mercato Inter, è periodo di rinnovi per il futuro del club nerazzurro.



In casa Inter freme il mercato invernale (qui gli aggiornamenti su Gosens), facendo particolare attenzione alla situazione degli uomini in scadenza. La campagna rinnovi dell'Inter continua sottotraccia. Dopo aver messo in "sicurezza" Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella ora l’attenzione è rivolta alle scadenze dei croati Brozovic e Perisic, ma non solo. Se nel caso del regista sembra che il rinnovo sia in dirittura d’arrivo, sono attesi i suoi agenti a giorni a Milano per siglare il contratto, le strade tra Perisic e l’Inter dovrebbero dividersi a fine stagione.



Definite le due situazioni, sarà allora il turno dei rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2023, tra i quali spiccano le colonne difensive Stefan De Vrij e Milan Skriniar. Sull’ex laziale iniziano a circolare diverse voci che lo vorrebbero lontano da Milano, ma per ora nessuno è uscito allo scoperto. Per quanto riguarda invece il giocatore slovacco l’Inter cercherà di blindarlo il prima possibile. Secondo il quotidiano “Il Giornale” entro i primi di aprile la dirigenza nerazzurra conta di concludere il rinnovo. Si tratterebbe di un contratto fino al 2026 con uno stipendio di 4,5 milioni a stagione.

Il difensore arrivato alla corte della società di via della Liberazione nel giugno 2017 dalla Sampdoria per ben 34 milioni di euro, è diventato uno dei punti fermi della corazzata nerazzurra entrando nei cuori dei tifosi della Beneamata. Skriniar, che in maglia nerazzurra conta anche 11 gol segnati e che con Inzaghi non svolge solo il ruolo di centrale di destra ma spesso si spinge oltre la metà campo, è tra i candidati a diventare il prossimo capitano dell’Inter dopo il regno di Handanovic.