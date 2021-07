Mercato Inter: Telles per la fascia sinista, ma occhio a due alternative

L'Inter cerca rinforzi per la fascia sinistra in modo da regalare al nuovo allenatore Simone Inzaghi degli elementi capaci di poter essere adatti al proprio stile di gioco e che possano offrire delle soluzioni utili per le scelte.

Si sa che il nome che circola in questi giorni è quello dell'ex Alex Telles, terzino sinistro brasiliano classe 1992 del Manchester United che l'Inter vorrebbe prelevare in prestito con diritto di riscatto.

Tra le alternative, però, secondo quanto riportato da parte del Corriere dello Sport, ci sarebbero anche l'olandese van Aanholt, svincolatosi dal Crystal Palace, e Kurzawa del PSG che però non convince appieno la dirigenza nerazzurra.