Mercato Inter, tanti esuberi. Il club attende l'offerta dal Portogallo

La prossima sessione di mercato in casa Inter vedrà un duro lavoro, soprattutto in uscita. Giocatori di rientro dai prestiti, calciatori che non rientrano più nel progetto nerazzurro.

Tra questi c'è Joao Mario. Il centrocampista portoghese, campione di Portogallo con lo Sporting Lisbona, non fa parte, da tempo, del progetto Inter. La nostra redazione ha raccolto un'indiscrezione in queste ultime ore: l'Inter aspetta l'offerta del club portoghese.

Nei giorni scorsi, Joao Mario ha dichiarato che vuole restare allo Sporting Lisbona. Ora la palla passa ai club: si troverà l'intesa? Il calciatore percepisce un ingaggio di 2.7 milioni di euro. L'Inter dovrà iniziare a sistemare queste situazioni di mercato.