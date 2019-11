Mercato Inter - Tante offerte per il centravanti, ma lui ha già deciso

Olivier Giroud è uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato di gennaio targato Marotta e Ausilio. L'Inter avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del giocatore per arrivare presto a un accordo.



Non solo: stando alle indiscrezioni riportate da "Bein Sports" ci sarebbero anche West Ham e Crystal Palace sul centravanti francese, che però sembrerebbe più propenso ad accettare Milano come destinazione per il proseguimento della sua carriera.



Conte chiede un innesto anche per quanto concerne il reparto offensivo, con il profilo ex Arsenal e Montpellier in cima alla lista nelle ultime ore. Nerazzurri momentaneamente in vantaggio sulla concorrenza, dopo che l'attaccante ha strizzato l'occhiolino al club di Suning.