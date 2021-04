Mercato Inter, Tagliafico nel mirino ma la concorrenza è elevata

Nicolas Tagliafico a seguito di stagioni da protagonista nell'Ajax sta colpendo molti club, intenzionati a portarlo nella propria città. Tra questi c'è anche l'Inter, su di lui da parecchio tempo.

Da tempo i nerazzurri starebbero cercando un rinforzo sulla fascia sinistra, in modo da sostituire Young, prossimo a lasciare il club a fine stagione, e per aumentare il livello tecnico lungo la corsia mancina. E secondo il Corriere dello Sport Marotta ed Ausilio avrebbero fatto ricadere la scelta su Tagliafico come sostituto ideale.

Anche dal punto di vista dei costi per portare a Milano l'esterno mancino non si presentano problemi insormontabili. Il prezzo dell'argentino si gira intorno ai 15 milioni di euro e l'ingaggio è alla portata. C'è da battere però la concorrenza di Atletico Madrid, Leeds e Manchester City, con quest'ultimo in leggero vantaggio.