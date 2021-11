Mercato Inter, svolta per l’erede di Perisic. Kolarov decisivo

Mercato Inter, nerazzurri già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione per trovare l’erede di Ivan Perisic, sempre più destinato a lasciare Milano.

Il croato è in scadenza di contratto il prossimo giugno e stando alle ultime indiscrezioni non dovrebbe rinnovare con i nerazzurri (ne parliamo anche in questo articolo). Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter avrebbe individuato in Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte il profilo ideale per sostituirlo e rinforzare la fascia sinistra. Il serbo è in scadenza di contratto nel 2023 ma avrebbe già manifestato alla società il suo desiderio di cambiare aria. Già in estate è stato vicinissimo alla cessione alla Lazio ma l’affare saltò nelle ultime ore di mercato a causa di un errore burocratico.

L’Inter lo segue da tempo e sarebbe pronta a tentare l’affondo decisivo e battere la concorrenza. Stando a quanto riferisce il portale, i nerazzurri avrebbero fatto degli importanti passi avanti nelle ultime settimane e sembrerebbero sempre più vicini al giocatore. Tutto questo grazie al suo nuovo agente Alessandro Lucci e ad Aleksandar Kolarov. Sarebbe proprio l’ex Roma che starebbe spingendo personalmente con il connazionale per convincerlo ad accettare la corte nerazzurra. Un ruolo chiave nella trattativa lo avrebbe anche il suo nuovo agente (lo stesso di Dzeko, Vecino, Kolarov e Correa), in ottimi rapporti con il club e che avrebbe promesso al classe ‘92 di portarlo a Milano al termine di questa stagione. Beppe Marotta fiuta il colpo ma prima bisognerà trovare un accordo anche con l’Eintracht Francoforte.