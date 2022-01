Mercato Inter, svolta per l’attaccante: oggi l’incontro con l’agente

Mercato Inter, Julian Alvarez è un obiettivo concreto per il futuro dell’attacco nerazzurro.

Il ventenne argentino sta vivendo una stagione da protagonista in patria, dove ha segnato ben 18 gol in 20 presenze ed è considerato uno dei giovani più promettenti in circolazione. Le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni di diversi top club che sarebbero pronti a tentare l’assalto. Il suo contratto è in scadenza a fine stagione ma il River Plate, proprietario del suo cartellino, sarebbe al lavoro per il rinnovo o cederlo già a gennaio per evitare di perderlo a zero tra qualche mese. Il club argentino vanta una clausola rescissoria da 20 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi di una cifra minore.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola, il suo agente Fernando Hidalgo avrebbe iniziato un tour europeo in cerca del miglior offerente e oggi sarà a Milano per discutere con la dirigenza interista del suo assistito. Si fermerà nel capoluogo lombardo per qualche giorno, dove incontrerà anche il Milan. L’Inter, svela la rosea, sarebbe in vantaggio rispetto ai rossoneri ma è chiamata a provare a chiudere il prima possibile la trattativa per anticipare la forte concorrenza straniera di squadre come Manchester United e Atletico Madrid.