Mercato Inter: svolta per Colidio, arrivate 3 proposte

Dopo aver definito la doppia uscita di Valentino Lazaro (Benfica) e Lucien Agoumè (Brest), l’Inter è chiamata adesso a risolvere anche il futuro di Facundo Colidio. L’attaccante classe 2000 è rientrato in nerazzurro in estate dal non brillante prestito biennale in Belgio con la maglia del Sint-Truiden, dove ha collezionato 43 presenze con 3 gol e 9 assist, sembrerebbe destinato a una nuova partenza.

L’argentino ha un contratto con l’Inter fino al giugno del 2023 e non rientrerebbe nei piani di Simone Inzaghi, che nel corso di questo precampionato gli ha concesso soltanto una manciata di minuti nell’ allenamento congiunto contro il Sarnico e contro il Lugano. Il giocatore sarebbe considerato ancora troppo acerbo per una grande realtà come l’Inter e la società sarebbe pronta a girarlo nuovamente in prestito per farlo giocare con continuità e provare a dimostrare il suo valore.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta della Sport, il futuro del giovane centravanti potrebbe essere in Serie B. Sulle sue tracce, svela la rosea, ci sarebbero Ascoli, Cremonese e Ternana alla ricerca di un rinforzo in attacco. I tre club avrebbero già avviato i contatti con l’Inter e con l’entourage del giocatore. La cessione dovrebbe sbloccarsi nelle ultime ore di mercato.