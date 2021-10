Mercato Inter, svolta nella notte: "Incontrato l'agente. Affare da 40 milioni"

Mercato Inter: una notizia 'clamorosa' emerge dalla notte e riguarderebbe un affare da 40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal canale televisivo tedesco Sport1, i dirigenti dell'Inter avrebbe incontrato Thomas Solomon, agente di Karim Deymi. Al centro del meeting potrebbe esserci il possibile trasferimento stella del Salisburgo - 14 reti in 19 presenze fino a questo momento - a Milano nella prossima sessione di mercato. La valutazione di Deymi è elevata, circa 40 milioni di euro, ma si tratta di uno dei principali prospetti del calcio internazionale. L'Inter, a quanto si apprende, dovrebbe però fare i conti sia quelli in banca vista l'attuale situazione economica sia con il Borussia Dortmund.

Per il mercato di gennaio, come InterDipendenza vi racconta dal 27 settembre (qui trovate la prima esclusiva di Candido Baldini), il nome da tenere sotto controllo è quello di Gonzalo Villar. Il centrocampista è ai margini della 'nuova' Roma di Josè Mourinho. Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, avrebbe - altra esclusiva di InterDipendenza che potete leggere qui - già parlato con Villar per sondare la sua disponibilità al trasferimento. L'ostacolo è rappresentato dalla Roma che dovrà decidere di privarsi del suo centrocampista senza monetizzare dall'operazione e con il rischio di rinforzare una diretta concorrente. Inzaghi ha bisogno di qualità per il suo centrocampo e Villar potrebbe essere sia l'alternativa ad Hakan Calhanoglu che il giocatore capace di far rifiatare Marcelo Brozovic.

Per quanto riguarda invece l'attacco molto (tutto?) dipenderà da Alexis Sanchez. Come InterDipendenza vi racconta in esclusiva dallo scorso 6 ottobre - qui trovate l'articolo di Candido Baldini - il cileno potrebbe intraprendere anche la strada della rescissione contrattuale. Se ciò dovesse avvenire, l'Inter potrebbe avere qualche margine (in più) di manovra sul mercato. Come? Grazie all'alleggerimento dovuto allo stipendio di Sanchez. Sono molti i nomi che, in questi giorni, circolano: da Andrea Belotti a Gianluca Scamacca fino a Giacomo Raspadori come abbiamo spiegato in questo approfondimento.