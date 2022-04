Mercato Inter, svolta de Vrij: retroscena a sorpresa sull'olandese

Mercato Inter, Stefan de Vrij potrebbe rinnovare il suo contratto.

Il difensore olandese è in scadenza di contratto con la squadra nerazzurra il 30 giugno del 2023 e per questo, visto che è stato acquistato a parametro zero dalla Lazio, Beppe Marotta e Piero Ausilio, come tanti hanno detto nelle scorse settimane, avrebbero incaricato il suo agente, Mino Raiola, di iniziare a sondare il terreno per trovare una nuova squadra, in modo tale da riuscire a racimolare soldi freschi e fare una plusvalenza piena che sarebbe linfa vitale per il bilancio in rosso dell'Inter.

Ma, secondo quanto riportato dal giornalista di Calciomercato.com, Pasquale Guarro, attraverso il suo profilo Twitter, potrebbe esserci in questi ultimi giorni un cambio di programma che avrebbe del clamoroso. Infatti, in viale della Liberazione, nei prossimi giorni di aprile, ci sarà un incontro tra la dirigenza nerazzurra e Mino Raiola per parlare del rinnovo del contratto. Sì, perchè di offerte soddisfacenti non ne sono ancora arrivate e, quindi, potrebbe essere trovata una soluzione differente rispetto a quanto prospettato fino a questo momento.

Dal lato della società, vista la stagione poco positiva di de Vrij, sono in attesa di capire quali saranno le richieste economiche del giocatore, anche se per questi motivi ci si aspetta un ingaggio non superiore a quanto percepito fino a questo momento. Vedremo nelle prossime settimane come andranno le trattative, ma di certo l'Inter sta cercando di cautelarsi in qualche modo, provando a trattare anche il difensore del Torino, Gleison Bremer, primo nome nella lista per rafforzare il reparto avanzato.