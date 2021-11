Mercato Inter, svolta dalla Spagna: 'L'attaccante pronto a dire sì"

Mercato Inter: i nerazzurri insistono per Luka Jovic.

L’attaccante serbo, oggi in forza al Real Madrid, dal suo arrivo nella capitale spagnola, non ha reso per quanto ci si attendeva, tanto che, dopo l’addio di Zinedine Zidane, anche con l’avvento di Carlo Ancelotti la musica non è cambiata ed il minutaggio è rimasto molto scarso – addirittura solo 84 minuti per lui. Ecco perché, nelle sue intenzioni, c’è quella di cambiare aria già nel mercato di gennaio, altrimenti in quello estivo, in cui il tempo per le trattative è maggiore.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da parte del quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, l’Inter sarebbe molto interessata alla situazione di Jovic, avendo chiesto informazioni già per la finestra invernale. Un giocatore che è sempre piaciuto alla dirigenza di viale della Liberazione e che anche adesso potrebbe tornare in auge con forza. Non solo, ma stando a quanto riportato dalla Spagna, Jovic potrebbe anche accettare la soluzione nerazzurra, visto che, sicuramente, avrebbe un minutaggio maggiore rispetto ad ora. Ma se vorrà puntare su di lui, l’Inter dovrà stare molto attenta alla concorrenza estera, sia italiana, con il Milan in prima fila, ma occhio anche a squadre come la Roma e come la Fiorentina che lo vorrebbe per sostituire il connazionale Dusan Vlahovic, sia inglese, con Arsenal e Liverpool molto interessate.

Ma i nerazzurri, sia per l’attacco che per il centrocampo, si guardano intorno, provando a sfruttare l’occasione migliore per accontentare Simone Inzaghi con i due colpi promessi nel mercato di gennaio. Per il reparto avanzato, infatti, torna prepotentemente il nome di Marcus Thuram che già era stato trattato nel mercato estivo, con una trattativa che non è andata a buon fine visto che ha avuto un infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori fino alla scorsa giornata – leggi qui le ultime notizie sull’attaccante francese. Non solo, perché come detto, anche il centrocampo è una casella da riempire, e in questo caso il primo nome nella lista è sempre quello di Gonzalo Villar della Roma, messo praticamente fuori squadra da Mourinho dopo il clamoroso tonfo contro il Bodo Glimt, e in attesa di sviluppi di mercato. Lui, intanto, come testimoniato da questo articolo, lancia messaggi social che sembrano inequivocabili.