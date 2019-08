Mercato Inter, Strootman incerto di restare a Marsiglia: i nerazzurri ci sono

All'Inter (soprattutto in passato) è stato accostato più volte. La scorsa estate decide di raggiungere al Marsiglia il tecnico che lo aveva allenato ai tempi dell'esperienza alla Roma, Rudi Garcia.

Eppure, dopo una sola stagione, l'avventura francese di Kevin Strootman potrebbe già essere ai titoli di coda. Sull'incertezza del proprio futuro, l'olandese ha detto:

“Solo i giocatori che sono arrivati in estate sono sicuri di restare a Marsiglia. Personalmente mi sono già espresso su questo argomento, e ora mi concentro solo sul calcio, sono a Marsiglia e gioco qui”.

L'Inter cedendo Radja Nainggolan al Cagliari in mezzo al campo ha lasciato un posto vacante, e qualora per Strootman dovesse presentarsi la chance di tornare in Italia, difficilmente il giocatore rifiuterebbe.