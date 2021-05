Mercato Inter, strada segnata per un centrocampista

Una cessione già in programma per quanto riguarda l'Inter che continua a trattare. La strada sembra già segnata per il giocatore

Secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.it, l’Inter sarebbe vicina alla prima uscita, fondamentale per finanziare il proprio mercato. Si tratta di Joao Mario, che più volte ha manifestato la volontà di lasciare la società nerazzurra e di tornare a titolo definitivo allo Sporting Lisbona. La strada è tracciata, tutte e tre le parti hanno la stessa idea. Bisognerà trovare la quadra economica che possa soddisfare tutti.