Mercato Inter, stabilite le priorità. Nel mirino tre giocatori

L'Inter a gennaio andrà a caccia di tre giocatori per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la priorità sia il centrocampista, ed in particolare Vidal.

Successivamente dovrebbe partire l'assalto a Marcos Alonso. L'esterno del Chelsea è rimasto in tribuna anche ieri in occasione del match contro l'Arsenal. Poi, eventualmente, si passerà alla ricerca di un attaccante.

Quest'ultimo rinforzo è previsto solo nel caso in cui parta un altro giocatore in quel reparto, ed il nome caldo è quello di Olivier Giroud. Sul francese però, secondo la rosea, ci sarebbe anche la Juventus.