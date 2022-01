Mercato Inter, spunta una pista a sorpresa per il futuro di Vecino

Mercato Inter, il Flamengo si interessa a sorpresa a Matias Vecino.

Il centrocampista uruguayano, in questa stagione, non sta avendo lo spazio che si attendeva con Simone Inzaghi e, dopo aver esternato il proprio malcontento nell'ultima uscita con la propria nazionale, ha deciso di lasciare la squadra nerazzurra a partire da questo mercato di gennaio. E proprio vista la situazione, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ecco che la società brasiliana, sarebbe in pressing per avere con sè il giocatore fin da subito, anche se al momento la trattativa non è chiusa.

Questo perchè Vecino non è attualmente convinto di accettare la destinazione Flamengo, viste le eventuali richieste da campionati con maggiore competitività che potrebbero arrivare, senza escludere la possibilità di lasciare l'Inter a parametro zero e di scegliere personalmente e con più calma l'eventuale destinazione a partire dalla prossima estate. Una situazione che la dirigenza di viale della Liberazione vuole risolvere, se possibile incassando qualcosa a livello economico, senza fare, ovviamente, una minusvalenza a bilancio. Vedremo se questo interessamento andrà a segno o se, di fatto, non ci sarà la possibilità e si cercheranno altre strade differenti.

Di sicuro la società nerazzurra osserva tutto con attenzione massima, visto che da eventuali partenze potrebbero essere fatti alcuni investimenti già durante la finestra di mercato di gennaio, con il nome di Gonzalo Villar cerchiato in rosso e che potrebbe prendere il posto in rosa proprio di Vecino, senza dimenticare la possibilità sulla sinistra che porta a Lucas Digne dell'Everton, messo oramai fuori dal progetto da parte del tecnico dei Toffees, Rafa Benitez.