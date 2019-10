Mercato Inter - Spunta un nuovo profilo per la mediana

I nerazzurri guardano in Premier League in vista del mercato: la suggestione potrebbe essere Ruben Neves, che stasera si potrà osservare con la nazionale portoghese.



Il classe '97 è una pedina insostituibile dei lusitani come lo è anche per il Wolverhampton. Ruben Neves sembrerebbe pronto per il grande salto con l'Inter che valuta l'affare.



Il prezzo corrisponderebbe a 50 milioni di euro ed è in linea con quello di molti suoi colleghi di reparto. Secondo le ultime indiscrezioni la cifra non sarebbe un ostacolo per Suning. A riportarlo è "Calciomercato.it".