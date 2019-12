Mercato Inter, spunta un nuovo profilo per la difesa

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione: Marotta e Ausilio cercano di regalare gli innesti giusti a Conte, e tra questi spunta un nuovo identikit per la retroguardia.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Daily Mirror" il difensore del Tottenham Juan Foyth sarebbe seguito anche dai nerazzurri. Il calciatore è finito anche nei radar di Roma e Milan.



Concorrenza folta per il club targato Suning, che dovrà affrontare le sue squadre italiane per aggiudicarsi l'argentino attualmente sotto la guida di José Mourinho.