Mercato Inter - Spunta un nuovo nome per la mediana

Secondo quanto riferito dal "Corriere dello Sport" non ci sarebbe solo Donny Van De Beek su taccuino di Marotta e Ausilio: i nerazzurri valutano anche il profilo di Gaetano Castrovilli.



Il giocatore della Fiorentina si è fatto notare in seguito al brillante avvio di stagione, con Pradè che avrebbe pronto il rinnovo per il wonderkid gigliato.



L'Inter valuta l'identikit, data l'esigenza di trovare rinforzi sulla linea mediana.