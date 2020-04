Mercato Inter, spunta un nuovo nome per la difesa: affare da 30 milioni

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza interista avrebbe intenzione di ritoccare il reparto difensivo e sarebbe già alla ricerca dell’eventuale sostituto di Diego Godin. L’uruguaiano non ha convinto nella difesa a 3 e potrebbe essere ceduto durante la prossima finestra di mercato. I nerazzurri starebbero monitorando diversi profili, tra cui: Jan Vertonghen in Tottenham, Marash Kumbulla del Verona e Armando Izzo del Torino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano As, l’Inter starebbe seguendo con attenzione anche Unai Núñez dell’Atletico Bilbao. Il classe ‘97, esploso nella seconda parte di stagione nel club basco, avrebbe attirato l’attenzione di diversi top club europei. Infatti, come riporta il giornale spagnolo, sul difensore ci sarebbero sopratutto il Bayern Monaco ed Arsenal.

L’Atletico Bilbao non avrebbe intenzione di cederlo, ma nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 30 milioni di euro che spaventa il club basco. Una cifra importante, ma abbordabile per i nerazzurri. Il club basco sarebbe già al lavoro per blindare il centrale e gli avrebbe già proposto un nuovo contratto con una clausola rescissoria decisamente più alta.