Mercato Inter, spunta un'ipotesi di scambio con Skriniar protagonista

Approdato nella Milano interista nell'estate 2017 dalla Sampdoria, Milan Skriniar pian piano è diventato una pedina imprescindibile per Luciano Spalletti prima e per Antonio Conte poi.

E' vero, con quest'ultimo tecnico l'adattamento nella difesa a tre procede un po' a rilento, ma nonostante ciò lo slovacco è stato messo in panchina solo quando bisognava fargli tirare un po' il fiato. Ora però lo scenario può cambiare.

All'Inter serve un esterno offensivo e Skriniar - secondo Fabrizio Romano - potrebbe essere il profilo giusto per arrivare ad un scambio con Joao Cancelo del Manchester City. I due calciatori ovviamente al momento hanno valutazioni di mercato differenti, ma non è da escludere che i due club si vengano incontro per colmare le rispettive lacune.