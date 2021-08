Mercato Inter: spunta il nome a sorpresa. E' un campione d'Europa

L'Inter prova il colpaccio in questa estate. Secondo quanto riportato attraverso il suo profilo Twitter, Gianluca Di Marzio ha annunciato un clamoroso interesse da parte della società nerazzurra per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne che potrebbe partire dalla città partenopea per andare a Milano.

Un interesse a sorpresa, per un giocatore che non ha ancora trovato l'accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto e a cui Simone Inzaghi starebbe pensando per affiancare a Lautaro o Dzeko.

Vedremo dalle 23 quelle che saranno le novità, intanto i tifosi possono sognare un giocatore protagonista all'Europeo con la maglia della Nazionale italiana di Roberto Mancini campione d'Europa.