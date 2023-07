di Redazione, pubblicato il: 04/07/2023

(Mercato Inter) Se lo staff di mercato nerazzurro era in attesa di offerte per Andre Onana l’attesa pare destinata a terminare a breve. Ed anche con grosse sorprese in vista.

Andiamo per ordine. Secondo Sky Sport l’offerta del Manchester United sarebbe arrivata. 40 milioni di euro più bonus. L’Inter pare intenzionata a respingere al mittente l’offerta decisa a massimizzare la plusvalenza e l’introito per il portiere camerunense arrivato a parametro zero.

Ma c’è di più. Da CBS Sports arriva la notizia che anche l’Al Nassr avrebbe messo nel mirino Onana. Dopo essersi assicurati Brozovic e Cordaz, la società araba sarebbe di nuovo a bussare a casa Inter visato che Ospina sarà indisponibile per la prima parte della stagione. Secondo l’emittente americana l’Al Nassr avrebbe già recapitato al portiere la sua offerta, presumibilmente molto allettante mentre per il club nerazzurro la proposta sarebbe in linea con quella del club inglese.