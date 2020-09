Mercato Inter, sorpresa Lautaro, il Barcellona rialza la testa

Una volta sedata la rivolta di Messi e del suo entourgage, il Barcellona torna all'attacco su Lautaro Martinez. Il Presidente Bartomeu, pesantemente contestato dalla tifoseria blaugrana nei giorni caldi delle settimane scorse vorrà dare nuovo impulso alla sua linea di comando anche in vista delle elezioni dei nuovi vertici catalani in programma per la prossima primavera.

E'innegabile che Lautaro Martinez sarebbe un biglietto da visita niente male per riconciliare l'ambiente del Barca e consolidare gli equilibri all'interno della squadra. E' stato Marco Barzaghi a riportare su Sport Mediaset poco l'indiscrezione che vuole gli agenti del Toro già in Spagna per ascoltare l'offerta da riportare poi alla casamadre nerazzurra.

Resta il dubbio pesante sulle effettive possibilità economiche del Barcellona di far fronte all'investimento per Lautaro. Dopo la scadenza della clausola rescissoria di 111 milioni di euro nello scorso mese di luglio l'Inter ha sempre riaffermato che il valore del giocatore, chiunque si presenti per richiederlo, è quello. Le notizie riportate dai media spagnoli hanno evidenziato dei pesantissimi danni che il Covid ha causato al bilancio, evento che sta costringendo la società a rinnovare la rosa privandosi di alcuni dei giocatori più rappresentativi e degli ingaggi più pesanti (Vidal e Suarez).