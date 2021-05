Mercato Inter, sorpasso del Napoli per un centrocampista

Sfuma un obiettivo di mercato per l'Inter in vista di giugno. Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, il Napoli sarebbe in procinto di far firmare il centrocampista del Verona, Mattia Zaccagni.

Come detto, anche l'Inter si era interessata al calciatore, in scadenza con il Verona nel giugno del 2022, ma la società partenopea ha fatto lo scatto decisivo e con 14 milioni di euro se lo è portato a casa.

In viale della Liberazione si virerà, dunque, su altri tipi di calciatori soprattutto a centrocampo, ruolo in cui la rosa ha bisogno di un innesto di qualità.