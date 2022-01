Mercato Inter, sorpasso del Milan per un giovane talento dell'Empoli

Mercato Inter, il Milan si inserisce prepotentemente per il difensore dell'Empoli, Mattia Viti.

Il giocatore classe 2002, in questa stagione si sta rivelando come uno dei giovani italiani più interessanti dell'intera Serie A e ha già attirato a sè numerosi sguardi da parte delle grandi squadre. Su di lui, si era parlato qualche settimana fa di un interessamento dell'Inter che vorrebbe farne il vice-Bastoni, facendolo crescere alle spalle del difensore ex Atalanta. Ma la strada per arrivare al giovane empolese sembra farsi in salita perchè il Milan starebbe spingendo con forza per arrivare a lui.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, la società rossonera è al momento impegnata nel trovare il sostituto dell'infortunato Simon Kjaer che, purtroppo, ha dovuto finire anticipatamente la stagione. Se, in tal caso, il nome per il presente è quello di Botman del Lille, ecco che il classe 2002 interessa molto per il futuro, soprattutto perchè il rinnovo di Romagnoli non sta dando i frutti sperati alla vigilia e in via Aldo Rossi vogliono avere subito un'opzione pronta. Il Milan, infatti, sta concludendo con l'Empoli il passaggio a titolo definitivo di Andrea Conti.

Il terzino è in dirittura d'arrivo alla corte di Andreazzoli - si attende solo la cessione di Fiamozzi - ed è da questa operazione che Maldini e Massara vorrebbero strappare un'opzione per arrivare al giovane. Vedremo se l'Inter rilancerà oppure se si concentrerà su altri obiettivi: la società nerazzurra, infatti, in vista dell'estate, sembra essere concentrata su Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach a parametro zero e su Gleison Bremer del Torino.