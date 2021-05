Mercato Inter, sondaggio per Ginter ma può arrivare a una sola condizione

L’Inter sarebbe già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Il reparto che dovrebbe essere maggiormente ritoccato dovrebbe essere quello difensivo, dato che a fine stagione potrebbero dire addio a zero Kolarov, D’Ambrosio e Ranocchia ma attenzione ad eventuali sorprese.

Per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio si starebbero già guardando intorno per non farsi trovare impreparati. Secondo quanto riportato dal sito tedesco Bild, i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio con il Borussia M’Gladbach per Matthias Ginter. Il difensore, da tempo nel radar nerazzurro, è in scadenza di contratto nel 2022 e non sembrerebbe intenzionato a rinnovare. Sulle sue tracce, ci sarebbero anche Tottenham e Liverpool.

Il Gladbach valuterebbe il giocatore circa 30 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi anche di una cifra minore per evitare di perderlo a zero in futuro. Una cifra considerata comunque troppo alta per l’Inter, che sarebbe disposta ad acquistarlo soltanto nel caso in cui dovesse esserci una cessione eccellente in difesa.