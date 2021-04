Mercato Inter, sondaggio per Damsgaard: chiara la volontà della Samp

In attesa di capire quale sarà il futuro societario dell’Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio si starebbero già guardando intorno per individuare alcuni potenziali rinforzi. Oltre ai soliti nomi noti a parametro zero, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Mikkel Damsgaard della Sampdoria, vera e propria rivelazione di questo campionato.

Il classe 2000 si sta mettendo in luce in questa stagione conquistando un posto da titolare nell’undici di Claudio Ranieri. Il talento danese ha finora totalizzato ben 28 presenze condite da 2 gol e quattro assist. Le sue ottime prestazioni avrebbero attirato l’attenzione di diversi top club europei che sarebbero pronti a tentare l’assalto nella prossima sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche la Juventus ed alcuni club di Premier League. I nerazzurri avrebbero fatto ultimamente un sondaggio con la Sampdoria per capire la fattibilità dell’operazione, ma il club ligure non sembrerebbe disposto ad ascoltare offerte per il momento. Il piano di Ferrero sarebbe quello di trattenerlo per un’altra stagione in modo da aumentarne il valore