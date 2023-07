Mercato Inter, Sommer bloccato dal Bayern, è giallo anche sulla clausola

di Redazione, pubblicato il: 21/07/2023

(Mercato Inter) Inzaghi sperava di partire per il viaggio in Giappone avendo almeno un portiere titolare sull’aereo. Non sarà così. la Gazzetta dello Sport aggiorna la vicenda di mercato di Yann Sommer. Il portiere svizzero ha l’accordo con l’Inter da diversi giorni, un biennale con opzione per il terzo anno. Il Bayern sembrava disponibile ad una trattativa “liscia” visti gli ottimi rapporti che intercorrono tra i due club.

E’ stato il tecnico dei bavaresi a bloccare tutto. Tuchel, come Inzaghi, è alla ricerca di un titolare tra i pali. Doveva essere Giorgi Mamardashvili ma la trattativa con il Valencia si è interrotta bruscamente. Neuer non è ancora in grado di offrire garanzie complete al rientro dal gravissimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da calcio per quasi tutta la stagione. Per questo Tuchel ha bloccato la cessione di Sommer senza se e senza ma. Il portiere partirà nei prossimi giorni per la tournee in Giappone ma con l’aereo del Bayern non con quello nerazzurro.

Come se non bastasse la Gazzetta riporta un particolare non secondario. “Come filtra dal Bayern, la clausola rescissoria contenuta nel contratto dello svizzero è scaduta: tradotto anche pagando 6 milioni, l’Inter non potrebbe prenderlo. E poco importa se l’entourage del calciatore assicura che invece la clausola è ancora attiva: il club di viale della Liberazione la ritiene troppo onerosa per un estremo difensore che di anni ne compirà 35 tra pochi mesi. Le parti hanno dunque deciso di riaggiornarsi tra qualche giorno, magari di “incrociarsi” in Giappone.