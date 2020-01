Mercato Inter - Solskjaer dribbla le domande su Ashley Young

Intervenuto in conferenza stampa di fronte ai giornalisti Ole Solskjaer ha dribblato le domande su Young. Il tecnico del Manchester United ha preferito non esprimersi sul futuro dell'esterno evitando così le domande pungenti della stampa.



Il giocatore è stato recentemente accostato all'Inter di Conte, con una girandola di rumours attivata ieri sera. Al momento nessun commento da parte dell'allenatore, che rimane concentrato sulla sfida di Premier contro il Norwich.



Solskjaer non si sbottona dichiarando in maniera secca che forse sarebbe meglio porre questa domanda proprio ad Ashley Young. Nessun indizio da Manchester con le voci che si infittiscono.