Mercato Inter, smentita la trattativa per il giocatore: la situazione

In serata, dalla Svizzera è arrivata la notizia di un possibile accordo vicino tra Xhaka e l'Inter. Pochi minuti fa, c'è stato un aggiornamento su questa ipotetica operazione di mercato.

Su alfredopedulla.com si legge come questa trattativa non ci sia, una pista freddissima. Una smentita alle voci arrivate, con la notizia riportata da rsi.ch. Xhaka, che sta preparando la Final Fuor della Nations League con la Svizzera, non vestirà nerazzurro: al momento nessuna trattativa in corso.